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В адміністрації Байдена прихильні до збільшення безпекової допомоги Україні

Це підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін під час спілкування із українським колегою Рустемом Умєровим. 

В адміністрації Байдена прихильні до збільшення безпекової допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався із українським колегою Рустемом Умєровим і підтвердив прихильність адміністрації Джо Байдена до збільшення безпекової допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону. 

"Міністр Остін сьогодні поспілкувався з міністром оборони України Рустамом Умаровим, щоб обговорити динаміку бойових дій і надати оновлену інформацію про підтримку США у сфері безпеки для України", – йдеться у повідомленні. 

Також зазначено, що він підтвердив зобов’язання президента Байдена збільшити безпекову допомогу Україні та надати оновлену інформацію про "безпрецедентний масштаб і темпи зусиль США", спрямованих на надання Україні можливостей, необхідних для боротьби з російською агресією.

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