В адміністрації Байдена прихильні до збільшення безпекової допомоги Україні

Це підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін під час спілкування із українським колегою Рустемом Умєровим.

Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався із українським колегою Рустемом Умєровим і підтвердив прихильність адміністрації Джо Байдена до збільшення безпекової допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.

"Міністр Остін сьогодні поспілкувався з міністром оборони України Рустамом Умаровим, щоб обговорити динаміку бойових дій і надати оновлену інформацію про підтримку США у сфері безпеки для України", – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що він підтвердив зобов’язання президента Байдена збільшити безпекову допомогу Україні та надати оновлену інформацію про "безпрецедентний масштаб і темпи зусиль США", спрямованих на надання Україні можливостей, необхідних для боротьби з російською агресією.