В адміністрації Байдена прихильні до збільшення безпекової допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався із українським колегою Рустемом Умєровим і підтвердив прихильність адміністрації Джо Байдена до збільшення безпекової допомоги Україні.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.
"Міністр Остін сьогодні поспілкувався з міністром оборони України Рустамом Умаровим, щоб обговорити динаміку бойових дій і надати оновлену інформацію про підтримку США у сфері безпеки для України", – йдеться у повідомленні.
Також зазначено, що він підтвердив зобов’язання президента Байдена збільшити безпекову допомогу Україні та надати оновлену інформацію про "безпрецедентний масштаб і темпи зусиль США", спрямованих на надання Україні можливостей, необхідних для боротьби з російською агресією.
- Тим часом обраний президент США Дональд Трамп анонсував призначення на посаду міністра оборони у його майбутній адміністрації ветерана Національної гвардії та ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета.