Глава МЗС Франції застеріг від поспішних висновків від рішень Трампа щодо війни в Україні

Дипломат вважає, що поки невідомо, що означатиме повернення Трампа до Білого дому для України.

Україна та її союзники не повинні робити поспішних висновків щодо того, як обраний президент США Дональд Трамп вирішуватиме питання війни в Україні.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Politico.

Виступаючи на Паризькому форумі миру, Барро сказав, що поки невідомо, що означатиме повернення Трампа до Білого дому для України.

«Зіткнувшись із припущеннями про те, якою буде позиція нової американської адміністрації, я насамперед вважаю, що нам не слід приймати рішення заздалегідь», - вважає міністр.

Барро додав, що президент Франції Еммануель Макрон переговорив із Дональдом Трампом і підкреслив, що Франція «готова амбітно і переконано працювати з новою адміністрацією [США]», щоб допомогти Києву.