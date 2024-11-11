100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
ГоловнаПолітика

Глава МЗС Франції застеріг від поспішних висновків від рішень Трампа щодо війни в Україні

Дипломат вважає, що поки невідомо, що означатиме повернення Трампа до Білого дому для України.

Глава МЗС Франції застеріг від поспішних висновків від рішень Трампа щодо війни в Україні
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Україна та її союзники не повинні робити поспішних висновків щодо того, як обраний президент США Дональд Трамп вирішуватиме питання війни в Україні.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Politico.

Виступаючи на Паризькому форумі миру, Барро сказав, що поки невідомо, що означатиме повернення Трампа до Білого дому для України.

«Зіткнувшись із припущеннями про те, якою буде позиція нової американської адміністрації, я насамперед вважаю, що нам не слід приймати рішення заздалегідь», - вважає міністр.

Барро додав, що президент Франції Еммануель Макрон переговорив із Дональдом Трампом і підкреслив, що Франція «готова амбітно і переконано працювати з новою адміністрацією [США]», щоб допомогти Києву.

  • Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мав зустрітися з президентом Франції, щоб обговорити шляхи допомоги Україні після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
  • Напередодні стало відомо, що Трамп не має наміру запрошувати до своєї майбутньої адміністрації двох відомих представників Республіканської партії, які обіймали високі посади в його адміністрації під час першого терміну ‒ Ніккі Гейлі та Майка Помпео. Вони підтримують жорсткішу позицію щодо Путіна.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies