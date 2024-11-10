Туск заявив, що ослаблення чи капітуляція України стане «фундаментальною загрозою» Польщі

Ніхто не хоче, аби Україна ослабла чи капітулювала. В іншому випадку це буде загрозою польським інтересам.

Таку заяву зробив глава польського уряду Дональд Туск, коментуючи підсумки саміту ЄС Будапешті, передає Polskie Radio.

«Ніхто не хоче, щоб Україна була ослаблена чи навіть капітулювала за жодних обставин, це буде фундаментальною загрозою Польщі та польським інтересам», - сказав Туск і додав згодом, що вважає принциповим гарантувати безпеку України.

За його словами, переговори і домовленість між Росією і США можуть статися «не через дні, а найближчими місяцями», а новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх.

Туск заявив про інтенсивну співпрацю з союзниками перед цими геополітичними змінами.

«Найближчими днями ми координуватимемо співпрацю з країнами, які мають дуже схожі погляди на геополітичну ситуацію», - сказав прем’єр-міністр.

Він додав, що заплановані візити до Польщі лідерів Франції та Великобританії, а також його власні поїздки до партнерів. Ці зустрічі покликані зміцнити альянси у скрутний період.

Щодо ситуації у США після перемоги Трампа, то, за словами Туска, «усі розуміють, що на нас чекають дуже важкі часи», а Польща, хоч і не «в центрі уваги цього потенційного циклону», але перебуває «в дуже важкому місці».