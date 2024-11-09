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МЗС: планується зустріч Зеленського і Трампа

Проте невідомо, коли саме пройде зустріч. 

МЗС: планується зустріч Зеленського і Трампа
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Триває планування зустрічі президента України Володимира Зеленського з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив глава МЗС України  Андрій Сибіга на прес-брифінгу  з головним представником зовнішньої політики ЄС Жозепом Боррелем, пише Bloomberg.

Сибіга заявив, що між Зеленським і Трампом "налагоджено діалог". 

Проте він відмовився сказати, коли планується зустріч: до чи після інавгурації Трампа в січні.

  • Після виборів президента США, на яких переміг Трамп, Зеленський провів телефонну розмову із ним, і, за словамиглави України, спілкування пройшло "чудово". 
  • ЗМІ пишуть, що ця телефонна розмова  пройшла також за участю бізнесмена Ілона Маска.
  • Перед цим Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою.
  • У вересні Володимир Зеленський бачився з Трампом під час візиту до США і презентував йому свій План перемоги. Республіканець раніше неодноразово говорив, що може "закінчити війну" за один день, але не говорив, як. Зеленський, коментуючи такі слова, казав, що відмовитися від своєї території – це не вихід. 
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