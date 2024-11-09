МЗС: планується зустріч Зеленського і Трампа

Проте невідомо, коли саме пройде зустріч.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

Триває планування зустрічі президента України Володимира Зеленського з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга на прес-брифінгу з головним представником зовнішньої політики ЄС Жозепом Боррелем, пише Bloomberg.

Сибіга заявив, що між Зеленським і Трампом "налагоджено діалог".

Проте він відмовився сказати, коли планується зустріч: до чи після інавгурації Трампа в січні.