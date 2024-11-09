МЗС: планується зустріч Зеленського і Трампа

Триває планування зустрічі президента України Володимира Зеленського з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга на прес-брифінгу з головним представником зовнішньої політики ЄС Жозепом Боррелем, пише Bloomberg.
Сибіга заявив, що між Зеленським і Трампом "налагоджено діалог".
Проте він відмовився сказати, коли планується зустріч: до чи після інавгурації Трампа в січні.
- Після виборів президента США, на яких переміг Трамп, Зеленський провів телефонну розмову із ним, і, за словамиглави України, спілкування пройшло "чудово".
- ЗМІ пишуть, що ця телефонна розмова пройшла також за участю бізнесмена Ілона Маска.
- Перед цим Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою.
- У вересні Володимир Зеленський бачився з Трампом під час візиту до США і презентував йому свій План перемоги. Республіканець раніше неодноразово говорив, що може "закінчити війну" за один день, але не говорив, як. Зеленський, коментуючи такі слова, казав, що відмовитися від своєї території – це не вихід.