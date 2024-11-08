Стефанчук назвав «зрадофільським наративом» пропозицію нардепа Шевченка про діалог із Путіним

"Цей інформаційний шлак таких народних обранців не тільки сповнений хамства та невігластва ... але й спрямований на розʼєднання української нації", - вважає спікер Ради.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розкритикував пропозицію нардепа Євгенія Шевченка до президента Володимира Зеленського почати діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як ідеться у дописі Стефанчука у соцмережах, «колись Путін вже намагався звернутись до українського парламенту, розхитуючи тему «нелегітимності» Президента України, але отримав відкоша».

Тоді, за словами спікера, деякі депутати «сприйняли це як своєрідний кастинг та почали наввипередки подавати сигнали готовності, підспівуючи російським наративам». Тепер ситуація повторилася.

«Ось і сьогодні окремі народні депутати, які мають прізвище українського класика-пророка, у своїх інформаційних “випорожненнях” демонструють повну зневагу до справедливого прагнення українців перемогти у війні. Водночас цей інформаційний шлак таких народних обранців не тільки сповнений хамства та невігластва, що споконвічно є родовою ознакою покручів з північного кордону, але й спрямований на розʼєднання української нації», - наголосив спікер парламенту.

Стефанчук вважає, що відповіддю на такі заяви і запорукою перемоги може бути лише «єдність українського народу, героїзм українських воїнів та повна підтримка партнерів».

«Інші зрадофільські наративи, прикриті прагненням якнайшвидше зʼїздити «на дранікі» до агресора – не тільки не мають нічого спільного з демократичними свободами, але й зі статусом народного обранця», - додав спікер.