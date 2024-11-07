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Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Великобританії Кіром Стармером

Важливим елементом Плану перемоги є підтримка України далекобійною зброєю, зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Великобританії Кіром Стармером
Володимир Зеленський та Кір Стармер
Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Великобританії Кіром Стармером імплементацію Плану перемоги та підтримку оборонної промисловості України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що важливим елементом Плану перемоги є підтримка України далекобійною зброєю. Також важливим є дозвіл на її застосування проти військових цілей на російській території. 

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“Дякую Кіру Стармеру та всьому народові Великої Британії за те, що стоїте з нами в цей важкий період. Ми дуже пишаємося такими двосторонніми відносинами між нашими націями”, - підсумував президент України.

  • Саміт Європейської політичної спільноти цьогоріч приймала Угорщина. Відвідав захід і український президент.

  • Володимир Зеленський у своєму виступі закликав посилити тиск на РФ, надати Україні більше зброї і відкинув поступки перед російським диктатором.
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