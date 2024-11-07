Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Великобританії Кіром Стармером

Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Великобританії Кіром Стармером імплементацію Плану перемоги та підтримку оборонної промисловості України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що важливим елементом Плану перемоги є підтримка України далекобійною зброєю. Також важливим є дозвіл на її застосування проти військових цілей на російській території.
“Дякую Кіру Стармеру та всьому народові Великої Британії за те, що стоїте з нами в цей важкий період. Ми дуже пишаємося такими двосторонніми відносинами між нашими націями”, - підсумував президент України.
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