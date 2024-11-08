Зеленський і Стубб обговорили оборонну співпрацю України та Фінляндії

Також під час розмови глави держав окреслили подальшу підтримку України.

Президенти України і Фінляндії у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорив підтримку України та продовження оборонної співпраці.

Про це Зеленський розповів у соцмережах.

"Ми обговорили загрози, які створює для регіональної та глобальної безпеки залучення Північної Кореї до російської війни проти України, та продовження оборонної співпраці між нашими країнами. Передав актуальні оборонні потреби України щодо посилення протиповітряної оборони та постачання додаткових засобів ППО", — ідеться у повідомленні Зеленського.

Також глави Держав обговорили проведення у Гельсінкі тематичної конференції за пунктом восьмим Формули миру "Екологічна безпека" та подальші міжнародні зусилля, необхідні для відновлення справедливого миру для України.

Президент Зеленський висловив вдячність Фінляндії за непохитну підтримку України та Формули миру, а також за всі конкретні кроки щодо її реалізації.

"Окремо висловив подяку Александру Стуббу за його активну позицію в просуванні миру на основі принципів Статуту ООН під час спілкування із країнами Глобального Півдня", — додає Зеленський.