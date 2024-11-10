​Боррель висловився за зняття Європою обмежень на атаки України вглиб Росії

Глава євродипломатії відвідав нашу державу і побував на заводі з виробництва дронів.

Європа має зняти обмеження для України бити по території РФ.

Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, перебуваючи з візитом у Києві, пише «Голос Америки».

За словами Борреля, участь солдатів КНДР у російському наступі на Україну є глобалізацією війни. На його думку, Європа має «робити більше і швидше» для допомоги нашій державі, зокрема, дати можливість бити по військових цілях вглиб території Росії.

«Більше військової підтримки, більше можливостей для навчання, більше грошей, швидше постачання, а також дозвіл завдавати ударів по військових цілях противника на його території. Недостатньо зупинити стріли, потрібно атакувати лучників», – сказав Боррель.

Дипломат також мав на меті запевнити Україну у підтримці з боку ЄС після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.