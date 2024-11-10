У Херсоні росіяни дистанційно мінують "пелюстками" території, — МВА

Росіяни продовжують дистанційно мінувати протипіхотними мінами-пелюстками територію Херсонської громади, найбільше страждають вулиці, парки і сквери, які знаходяться ближче до річки Дніпро.

Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

У військовій адміністрації нагадують, що наближатися до таких вибухонебезпечних предметів категорично заборонено — міна може здетонувати будь-якої миті, навіть якщо її не торкатися. Днями таблички з попередженням про ймовірність дистанційного мінування територій ворогом встановили ще в одному парку Херсона, Придніпрівському.

"Саме тут свого часу фіксували випадки підриву людей на підозрілих вибухових предметах", — каже Мрочко.

Раніше такі таблички були встановлені у сквері та парку Шевченка, у парку Слави і парку Херсонська фортеця. Для дистанціійного мінування росіяни найчастіше використовують міну-пелюстку.