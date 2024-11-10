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РФ за тиждень застосувала проти України понад 800 КАБів та близько 600 уларних дронів

Також окупанти запустили по Україні майже 20 ракет різних типів.

РФ за тиждень застосувала проти України понад 800 КАБів та близько 600 уларних дронів
обстріли Одеси
Фото: ДСНС

Протягом тижня російські окупанти застосували проти України понад 800 керованих авіабомб та близько 600 "шахедів" і 20 ракет різного типу.

Про це розповідає президент Володимир Зеленський.

"Протягом цього тижня щоночі й щодня працювали наші сили ППО, захищаючи небо України від російського терору. Цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість "шахедів" та інших ударних дронів – 145", — зазначає президент. 

Упродовж цього тижня РФ застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

"Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України", — наголошує Зеленський.

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