Енергетики відновили живлення для майже 6 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій

За добу енергетики відновили електропостачання для споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілів РФ.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 5741 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.", ідеться у повідомленні.

Щодо постачання електроенергії з-за кордону, то на цю добу у відомстві прогнозують імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 1000 МВт*год та потужністю 301 МВт.

Загалом, за даними Міністерства, станом на 10 листопада енергосистема залишається збалансованою, але пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування.

У зв'язку з цим Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо увечері з 16:00 до 21:00. Це допомагає підтримувати систему у стабільному стані.