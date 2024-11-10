Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Маск назвав Шольца "дурнем" - в німецькому уряді відповіли "взаємністю"
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Помер боксер В'ячеслав Узелков
Помер боксер В'ячеслав Узелков
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Ненсі Пелосі прямо звинуватила Байдена у поразці демократів
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
ГоловнаСуспільствоВійна

Енергетики відновили живлення для майже 6 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій

Водночас, Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію.

Енергетики відновили живлення для майже 6 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій
Фото: Укренерго

За добу енергетики відновили електропостачання для споживачів, які були знеструмлені внаслідок обстрілів РФ. 

Про це повідомляє Міненергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 5741 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.", ідеться у повідомленні.

Щодо постачання електроенергії з-за кордону, то на цю добу у відомстві прогнозують імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 1000 МВт*год та потужністю 301 МВт.

Загалом, за даними Міністерства, станом на 10 листопада енергосистема залишається збалансованою, але пошкодження інфраструктури ускладнюють її функціонування.

У зв'язку з цим Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо увечері з 16:00 до 21:00. Це допомагає підтримувати систему у стабільному стані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies