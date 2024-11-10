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Російські війська 36 разів атакували Сумщину, постраждала людина

Під обстрілами РФ опинилися Сумська, Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади

Російські війська 36 разів атакували Сумщину, постраждала людина
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Поліція Сумщини

Впродовж ночі та вранці 10 листопада російські війська здійснили 36 обстрілів з різних видів зброї прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Внаслідок обстрілів пошкоджений автомобіль поштового підприємства.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовані 69 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади", — ідеться у повідомленні.

У Великописарівській громаді внаслідок атаки пошкоджений автомобіль поштового підприємства, а у Миропільській громаді сталося загорання житлового будинку, поранено одну цивільну особу.

Також вночі 10 листопада наші зенітники у небі над Сумщиною збили 6 БпЛА типу “Шахед”.

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