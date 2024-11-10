Російська армія вбила та поранила чотрирьох мирних жителів Донеччини

Від початку повномасштабного вторгнення кількість жертв у Донецькій області складає 2862 загиблих.

Армія РФ за добу 9 листопада вбила одного мирного жителя Донеччини, ще троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 9 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Чумацькому. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", повідомляє Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині — 2862 загиблі і 6392 постраждалі — подана без урахування Маріуполя та Волновахи.подана без урахування Маріуполя та Волновахи.