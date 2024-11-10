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Росіяни атакували дронами Одесу: постраждали люди, є пошкодження інфраструктури

На деяких локаціях виникли пожежі.

Росіяни атакували дронами Одесу: постраждали люди, є пошкодження інфраструктури
обстріли Одеси
Фото: ДСНС

Російські окупанти другу ніч поспіль атакували дронами цивільну інфраструктуру Одеси. Є пошкодження цивільної інфраструктури, відомо про постраждалих.

Фото: ДСНС

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі", — ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару постраждали дві людини. 

"Ворог знову завдав масованого удару по нашому регіону. Пошкоджено житлові будинки, магазини, згоріли гаражі з автомобілями та майном. Для ліквідації наслідків атаки залучили 52 рятувальники, а також добровольців та підрозділів Одеської міської ради. Попередньо повідомляється про двох постраждалих", —ідеться у повідомленні ДСНС.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

У ніч на суботу, 9 листопада, російська армія масовано обстріляла Одеську область. Внаслідок ударів загинула людина, ще 13 поранені. 

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