Протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли прикордоння Сумщини, є поранені

Протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Миропільська громада: здійснено пуск КАБів (3 вибухи). Внаслідок авіаудару знищено приміщення навчального закладу, пошкоджено більше 10 приватних будинків та будинок культури. Також був удар FPV-дронами (8 вибухів).Внаслідок удару поранено 1 цивільну особу.

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (14 вибухів), мінометні обстріли (13 вибухів).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (11 вибухів). Внаслідок скиду з ворожого БпЛА отримали поранення 2 цивільні особи. Також був удар FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок удару отримала поранення 1 цивільна особа.

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи), гранатометів (15 вибухів), FPV-дроном (1 вибух) та скинули ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (6 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).

Дружбівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Есманьська громада: були мінометні обстріли (14 вибухів), удари FPV-дронами (6 вибухів), артилерійські обстріли (12 вибухів).

Шалигинська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух). Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Шосткинська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух) по інфраструктурі громади.

Сумська громада: ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.