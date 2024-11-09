Лубінець: росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна

Омбудсмен звернеться щодо цього випадку до Червоного Хреста та ООН.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна.

“В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі”, – написав Лубінець.

Омбудсмен звернеться щодо цього випадку до Червоного Хреста та ООН.

“Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни. Якщо не реагувати на це – злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається”, – написав омбудсмен.