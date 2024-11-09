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Сибіга: РФ може виробляти на 30% більше артснарядів, ніж усі країни ЄС

Щоб цьому запобігти, необхідно посилювати санкції.

Сибіга: РФ може виробляти на 30% більше артснарядів, ніж усі країни ЄС
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закондонних справ України Андрій Сибіга заявив, що, за даними української розвідки, Росія спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни ЄС разом узяті.

Про це він сказав на спільній із високим представником ЄС Жозепом Боррелем пресконференції в Києві, пише Укрінформ.

Глава МЗС наголосив, що необхідно  "стратегічно осмислювати і запобігати" цьому. 

Також, за словами міністра необхідно посилювати санкції ЄС.

"Передусім тут я маю на увазі тіньовий флот, який допомагає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями, нафтою. Дуже важливо, щоби подальші посилення санкційної політики Євросоюзу наших союзників фокусувалися на цьому аспекті", – зазначив Сибіга. 

  • Ще навесні міністр оборони Німеччини заявив, що Росія виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж витрачає у війні проти України.
  • У вересні Зеленський заявив, що Європа виробляє в півтора рази більше зброї ніж РФ, а Україна отримала менше.
  • Наразі в Росії 30 ключових радянських заводів, які виробляють зброю і техніку, які збільшують це виробництво в обхід санкцій ЄС. Водночас, у Європейському Союзі є близько 42 заводів.
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