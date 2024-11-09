Сибіга: РФ може виробляти на 30% більше артснарядів, ніж усі країни ЄС

Щоб цьому запобігти, необхідно посилювати санкції.

Міністр закондонних справ України Андрій Сибіга заявив, що, за даними української розвідки, Росія спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни ЄС разом узяті.

Про це він сказав на спільній із високим представником ЄС Жозепом Боррелем пресконференції в Києві, пише Укрінформ.

Глава МЗС наголосив, що необхідно "стратегічно осмислювати і запобігати" цьому.

Також, за словами міністра необхідно посилювати санкції ЄС.

"Передусім тут я маю на увазі тіньовий флот, який допомагає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями, нафтою. Дуже важливо, щоби подальші посилення санкційної політики Євросоюзу наших союзників фокусувалися на цьому аспекті", – зазначив Сибіга.