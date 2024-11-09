Сибіга: РФ може виробляти на 30% більше артснарядів, ніж усі країни ЄС

Міністр закондонних справ України Андрій Сибіга заявив, що, за даними української розвідки, Росія спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни ЄС разом узяті.
Про це він сказав на спільній із високим представником ЄС Жозепом Боррелем пресконференції в Києві, пише Укрінформ.
Глава МЗС наголосив, що необхідно "стратегічно осмислювати і запобігати" цьому.
Також, за словами міністра необхідно посилювати санкції ЄС.
"Передусім тут я маю на увазі тіньовий флот, який допомагає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями, нафтою. Дуже важливо, щоби подальші посилення санкційної політики Євросоюзу наших союзників фокусувалися на цьому аспекті", – зазначив Сибіга.
- Ще навесні міністр оборони Німеччини заявив, що Росія виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж витрачає у війні проти України.
- У вересні Зеленський заявив, що Європа виробляє в півтора рази більше зброї ніж РФ, а Україна отримала менше.
- Наразі в Росії 30 ключових радянських заводів, які виробляють зброю і техніку, які збільшують це виробництво в обхід санкцій ЄС. Водночас, у Європейському Союзі є близько 42 заводів.