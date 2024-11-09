У Сухопутних військах прокоментували повістку Стерненку: багато волонтерів служать в ЗСУ

Там зазначають, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо ТЦК та СП.

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували ситуацію із повісткою волонтерові Сергію Стерненку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ у фейсбуці.

"Збройні Сили України високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. В умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується зокрема й ефективної співпраці із Силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка", – зазначено у дописі.

Також там наголосили, що мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації.

Крім цього, нагадали, що, згідно із ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України, тому громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

"Якщо військовозобов’язаний громадянин має проблеми зі здоров‘ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби", – наголосили у пресслужбі і додали, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних Сил і виконують свій конституційний обов'язок.

Повістка Стерненку