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Стерненко роз'яснив оголошення його в розшук через неявку до ТЦК: повістку надіслали не за вказаною в Реєстр+ адресою

Волонтер вважає, що це зробили умисно, аби створити підставу для розшуку. Він також пов'язує цю ситуацію з "помстою" за критику армійської системи. 

Стерненко роз'яснив оголошення його в розшук через неявку до ТЦК: повістку надіслали не за вказаною в Реєстр+ адресою
Фото: скрин відео

Волонтер Сергій Стерненко роз'яснив ситуацію з оголошенням його у розшук через неявку до ТЦК. У дописі в Telegram сказав, що повістку йому відправили не за тією адресою, де він мешкає, і не за тією, яка є місцем його реєстрації.

На його думку, це зробили для того, аби він цю повістку точно не отримав, і створити формальну підставу оголошення у розшук. Він додав, що в застосунку Реєстр+ давно оновив свої дані та вказав свою чинну адресу в Києві.

Окрім того, за словами волонтера, після неявки з ним ніхто не зв'язувався телефоном і поштою. При цьому в день оголошення в розшук Стерненко був у міністерстві оборони, як і через день після цього. Про оголошення в розшук він дізнався з публікації на підсанкційному медіа "страна", а також цю інформацію потім поширили пропагандисти RT. 

Стерненко також стверджує, що Одеський ТЦК сказав неправду про те, що він навмисно не з'явився і про те, що він сплатив штраф. Сьогодні вранці ТЦК написав, що Стерненко "уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де:

  • оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку;
  • направлений на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу".

Волонтер вважає, що ця ситуація – "помста" за критику та вимогу провести реформу в армії. За його даними, з цим може бути пов'язаний головнокомандувач Збройних Сил.

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