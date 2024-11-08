Затримали керівницю МСЕК із Кіровоградщини, яка вимагала хабар у паралізованого воїна ЗСУ (доповнено)

Посадовиця вимагала $2 тисячі від пораненого військовослужбовця за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили на корупційних схемах керівницю одного із міжрайонних центрів МСЕК на Кіровоградщині, яка одночасно є депутаткою міськради.

Про це повідомляє СБУ.

За інформацією джерел LB.ua, затримано Ірину Корнілову, керівницю Олександрійської міжрайонної МСЕК, а по сумісництву — депутатку міської ради від партії "Європейська солідарність".

Відомо, що посадовиця вимагала $2 тисячі від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

Як встановило розслідування, військовий отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Втім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря.

Фото: СБУ

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.