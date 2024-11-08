Міноборони отримало перший патент на технологію виявлення ворожих FPV

Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів.

"Вітряк-М" – це розробка українських військових інженерів Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР). Це інноваційний пристрій, який виявляє ворожі БпЛА, чим забезпечує додаткову перевагу на полі бою, повідомили в МО.

"«Вітряк М» вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ. Це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання", – пояснили в міністерстві.

Патентування стало можливим завдяки відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції цього вересня. Цей відділ складається наразі з дев'яти людей, четверо з них мають статус патентних повірених. Вони формують нову практику захисту інтелектуальної власності, яка була відсутня протягом усієї історії незалежної України.