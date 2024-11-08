Командира управління Росгвардії судитимуть за розстріл мирних жителів Гостомеля

Окупанти розстріляли двох мирних жителів Гостомеля Київської області, які їхали в авто по трасі.

В Україні судитимуть командира управління Росгвардії по Красноярському краї РФ за розстріл мирних жителів Гостомеля Київської області.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 25 лютого 2022 року командир управління росгвардії по Красноярському краю разом з іншими офіцерами перебували у селищі Гостомель.

Військовослужбовці зс рф відкрили прицільний вогонь з автоматичної вогнепальної зброї та розстріляли двох мирних мешканців, які їхали в авто по трасі. Від отриманих поранень чоловік та жінка померли на місці.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно командира управління росгвардії по Красноярському краю за фактом порушення законів та звичаїв війни... (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться в повідомленні Київської обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснювало Головне управління Нацполіції в Київській області.