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Викрили ділків, які "торгували" послугами сервісних центрів МВС

Один із затриманих торгував талонами до "е-черги", а інші занижували вартість авто, щоб уникнути податків. 

Викрили ділків, які "торгували" послугами сервісних центрів МВС
Вилучені під час обшуків гроші
Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили мешканця Київщини, який втрутився в роботу офіційного сайту сервісного центру та у месенджері торгував місцями в електронній черзі. А на Закарпатті упіймали шахраїв, які надавали до ТСЦ документи із заниженою вартістю автівок для зменшення сплати податку. 

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора

27-річний житель Київщини втручався у роботу електронно-комунікаційної системи Головного сервісного центру. Він розробив бот, за допомогою якого продавав згенеровані талони «e-черги» у ТСЦ.

Зловмисник перешкоджав стабільній роботі офіційного сайту держустанови та «перехоплював» робочу сесію інших користувачів сайту для оформлення талона на ім’я свого клієнта. Ціна за один талон електронної черги починалася від 1000 гривень. В день чоловік на замовлення генерував щонайменше півсотні талонів.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, виявили комп’ютерну техніку, на якій в момент обшуку працювала програма із перехоплення талонів, списки замовників послуг із 1500 прізвищ. Орієнтовно за 3 місяці чоловік заробив понад 40 тис доларів США.

Мешканець Київщини торгував е-талонами до СЦ
Фото: Офіс генпрокурора
Мешканець Київщини торгував е-талонами до СЦ
Мешканець Київщини торгував талонами до СЦ
Фото: Офіс генпрокурора
Мешканець Київщини торгував талонами до СЦ

А на Закарпатті викрили ділків, які допомагали громадянам ухилятися від податків з продажу авто. Вони "співпрацювали" із двома керівниками приватних підприємств із торгівлі автомобілями та вносили неправдиві відомості до офіційних баз щодо технічного стану транспортного засобу та його вартості.

Надалі ці документи подавалися до ТСЦ МВС для реєстрації таких транспортних засобів із заниженими сумами сплати продавцями авто податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Викрили ділків, які занижували вартість авто
Фото: Нацполіція
Викрили ділків, які занижували вартість авто
На Закарпатті викрили двілків, які занижували вартість авто
Фото: Нацполіція
На Закарпатті викрили двілків, які занижували вартість авто

Всім фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. 

Крім цього, двом приватним підприємцям із Закарпаття вручили підозри за ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

За вчинене ділкам із Закарпаття загрожує до 5 років позбавлення волі, а мешканцю Київщини — до 15 років ув’язнення.

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