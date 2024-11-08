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У Київській області внаслідок атаки поранені четверо людей – водії авто

Стан одного з потерпілих – важкий. 

У Київській області внаслідок атаки поранені четверо людей – водії авто
Пошкодження в Київській області
Фото: Національна поліція України в Telegram

Унаслідок російської ракетної атаки в Київській області поранені четверо людей. Вони постраждали від збиття ворожих цілей.

Це водії авто, які перебували в своїх машинах біля місця падіння уламків. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"Чоловіки отримали поранення різних ступенів. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", – сказав він. 

Наслідки атаки ворога
Фото: Національна поліція в Telegram
Наслідки атаки ворога

Унаслідок падіння уламків горіли машини
Фото: Національна поліція в Telegram
Унаслідок падіння уламків горіли машини

У Національній поліції уточнили, що також пошкоджено недіючу газову АЗС. 

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