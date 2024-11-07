Пентагон очікує, що військова допомога Україні, яку має надати адміністрація Байдена, буде виконана

У Міністерстві оборони США очікують, що військова допомога, яку раніше зобов'язалась надати Україні адміністрація Джо Байдена, буде передана.

Про це повідомила виконуюча обов'язки прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає Суспільне.

Вона зауважила, що пакети допомоги Україні, які вже підписав Джо Байден, будуть надходити, "так само як і раніше". Зокрема, деякі з них виділять "найближчими тижнями".

"Це приблизно 4 млрд доларів, які залишилися в рамках попередньо взятих на себе зобов'язань за програмою PDA. І потім у нас є зобов'язання USAI, приблизно 2 млрд доларів, які ми також зобов'язуємося надати Україні", - зазначила Сінгх.

Виконуюча обов'язки прессекретаря Пентагону додала, що частина допомоги може надійти протягом кількох днів або тижнів.

"Залежно від того, що є в наявності на наших складах, на наших полицях. Ви побачите, що ми продовжуватимемо їх скорочувати, знаєте, дуже часто. Контракти, які підписала ця адміністрація, ми очікуємо, що вони будуть виконані", - наголосила Сінгх.