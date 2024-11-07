Головне за четвер, 7 листопада: масований удар по Запоріжжю, 140 бойових зіткнень

Бойові дії на Донеччині, 140 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти, актуальна дискусія в рамках проєкту “Нова країна”. Яким запам’ятається 988-й день повномасштабної війни.

Росія масовано вдарила по Запоріжжю. Ворог завдав п'ятьох ударів КАБами. Національна поліція повідомила, що чотири людини загинули.

ОВА заявляє про 40 постраждалих, серед них - четверо дітей: чотиримісячна дівчинка і хлопчики віком 1, 5 і 15 років. У лікарнях у стані середньої важкості перебуває близько 30 людей.

"Рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку. Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому", - зазначили у Нацполі.

Під завалами ще можуть бути люди.

Є влучання по будинках та лікарні, повідомили в Запорізькій ОВА.

Кореспондент Радіо Свободи з місця події повідомив про п'ятьох поранених працівників лікарні.

Володимир Зеленський заявив, що зруйнований житловий багатоквартирний будинок, приватні будинки, пошкоджена будівля онколікарні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 листопада відбулося 140 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Покровському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 листопада – в новині.

Володимир Зеленський запропонував Європі механізм підтримки України, якщо США після перемоги Дональда Трампа не будуть підтримувати нашу державу.

На пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти Зеленський запропонував передати заморожені $300 млрд Україні. «Зараз є 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Україну вони (росіяни – Ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько 800 мільярдів... Всі кажуть – що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово, де ви візьмете зброю, як ви будете захищатися. Я вам відповідаю – а можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю», - сказав глава держави.

Зеленський у запитальній формі висловився про закупівлю зброї та використання коштів. «Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми будемо самі вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші? Можна їх нам віддати?... Можна нам просто передати гроші російських убивць і олігархів, які вже заморожені», - запитав президент.

Зеленський звернувся до Європи із закликом ухвалювати «сильні рішення» і відзначив, що Україна у питанні виробництва зброї робить це швидше і дешевше.

Після завершення 15 листопада аудиту заброньованих за списком критично важливих підприємств влада представить оновлені правила, покликані збалансувати систему бронювання.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському економічному форумі. Він наголосив, що влада має "знайти баланс між працюючою економікою та потребами Cил оборони".

"До 15 листопада має бути проведений аудит списку критично важливих підприємств. Поки цей аудит триває, бронювання можуть продовжувати ті, в кого воно зараз закінчується, хто був заброньований до 31 травня цього року", – сказав Шмигаль.

Докладно про це можна прочитати в матеріалі "Заброньованих – на аудит".

Як оцінювати результати виборів президента США та власне неочікувану перемогу Дональда Трампа? Що це змінює для України? Як може відбитися на критично важливий допомозі? Чи сприятиме нашій перемозі та як? Відповіді на ці та інші питання шукали експерти та гості тематичної дискусійної панелі спільного проєкту LB.ua та EFIGroup “Нова країна”.

Головні спікери панелі:

Олександр Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради;

Костянтин Єлісєєв, Надзвичайний і Повноважний Посол України. Представник України при Європейському Союзі (2010—2015), заступник голови адміністрації президента (2015-2019);

Павло Унгурян, керівник “Руху молитовних сніданків” в Україні, координатор християнської платформи українсько-американського партнерства, колишній народний депутат;

Альона Гетьманчук, директорка Центру «Нова Європа» і старша асоційована аналітикиня Atlantic Council;

Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group.

Докладно – в нашому репортажі.

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