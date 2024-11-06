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Ілон Маск визнав, що не збирається робити доступний автомобіль Tesla

Раніше мільярдер звинувачував ЗМІ у брехні щодо відмови компанії від попередньої стратегії.

Ілон Маск визнав, що не збирається робити доступний автомобіль Tesla
Фото: EPA/UPG

Компанія Tesla не планує випускати доступний електрокар вартістю до 25 тисяч доларів, що передбачав би можливість керування не за допомогою штучного інтелекту.

Як пише Reuters, власник автовиробника Ілон Маск підтвердив відмову від своєї попередньої стратегії, яка мала принести компанії домінування на ринку електрокарів до 2030 року саме завдяки недорогій моделі. Мільярдер назвав таку ідею "безглуздою та дурною".

Маск все ще має намір вивести на ринок авто за 25 тисяч доларів - але у вигляді роботаксі, яке не вимагатиме наявності водія.

Цікаво, що у квітні ЗМІ вже повідомляли про те, що прихильники бренду Tesla можуть не чекати на доступний електрокар. Ця інформація призвела до падіння акцій компанії, після чого Ілон Маск поквапився звинуватити медіа у брехні. Проте зараз виявилося, що інсайди все ж відповідали дійсності.

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