Україна та Литва підписали меморандум про спільне виробництво БпЛА, боєприпасів, засобів РЕБ

Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.

Міністри оборони України та Литви Рустем Умєров та Лаурінас Кащюнас, а також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін підписали меморандум щодо спільного виробництва БпЛА, боєприпасів, засобів РЕБ.

Про це повідомив очільник Міноборони України Рустем Умєров.

"Разом з литовським колегою та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Германом Сметаніним підписали документ, спрямований на посилення наших захисників на полі бою: Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством національної оборони Литовської Республіки, Міністерством економіки та інновацій Литовської Республіки та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України щодо співпраці у сфері оборонної промисловості. Зокрема, Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій", — ідеться у повідомленні.

Також Рустем Умєров подякував міністру нацоборони Литви Кащюнасу за всебічну підтримку України.

"Литва — наш вірний друг, який допомагає нам дипломатично, економічно і, найголовніше, військово", — наголосив очільник оборонного відомства.

Також він поінформував, що під час зустрічі обговорили конкретні шляхи поглиблення співпраці. Серед тем — плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні.

"Представники нашої розвідки надали детальну інформацію литовським партнерам щодо актуальної ситуації на фронті. Проаналізували агресивні плани ворога на осінь і зиму. Сьогодні ми бачимо, як Росія отримує допомогу від диктаторських режимів, включно із залученням живої сили з Північної Кореї. Але, переконаний, з такими надійними партнерами, як Литва, ми здолаємо агресора", — зазначив Умєров.