Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
КНУ імені Тараса Шевченка потребує допомоги після нічної атаки росіян
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
МЗС Туреччини: у 2025-му через втому у війні Росії проти України може бути “нова ситуація”
ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем
​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту
​​Розлючений натовп закидав іспанських монархів брудом в одному з найбільш постраждалих від повені міст - Пайпорту
ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
ГоловнаТехнології

Україна та Литва підписали меморандум про спільне виробництво БпЛА, боєприпасів, засобів РЕБ

Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.

Україна та Литва підписали меморандум про спільне виробництво БпЛА, боєприпасів, засобів РЕБ
Рустем Умєров та Лаурінас Кащюнас
Фото: Рустем Умєров

Міністри оборони України та Литви Рустем Умєров та Лаурінас Кащюнас, а також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін підписали меморандум щодо спільного виробництва БпЛА, боєприпасів, засобів РЕБ.

Про це повідомив очільник Міноборони України Рустем Умєров.

"Разом з литовським колегою та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Германом Сметаніним підписали документ, спрямований на посилення наших захисників на полі бою: Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством національної оборони Литовської Республіки, Міністерством економіки та інновацій Литовської Республіки та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України щодо співпраці у сфері оборонної промисловості. Зокрема, Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій", — ідеться у повідомленні.

Також Рустем Умєров подякував міністру нацоборони Литви Кащюнасу за всебічну підтримку України.

"Литва — наш вірний друг, який допомагає нам дипломатично, економічно і, найголовніше, військово", — наголосив очільник оборонного відомства.

Також він поінформував, що під час зустрічі обговорили конкретні шляхи поглиблення співпраці. Серед тем — плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні.

"Представники нашої розвідки надали детальну інформацію литовським партнерам щодо актуальної ситуації на фронті. Проаналізували агресивні плани ворога на осінь і зиму. Сьогодні ми бачимо, як Росія отримує допомогу від диктаторських режимів, включно із залученням живої сили з Північної Кореї. Але, переконаний, з такими надійними партнерами, як Литва, ми здолаємо агресора", — зазначив Умєров.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies