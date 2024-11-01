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Федоров: Україна готується до впровадження технології 5G, Кабмін ухвалив відповідні зміни

У трьох містах протестують сумісність 5G із військовим обладнання. 

Федоров: Україна готується до впровадження технології 5G, Кабмін ухвалив відповідні зміни
Михайло Федоров
Фото: Мінцифри

Кабмін ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот, тим самим давши можливість готуватися до впровадження 5G.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

За його словами, у трьох містах протестують сумісність 5G із військовим обладнання. 

«Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж», - додав віцепрем'єр.

Федоров додав, що 5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

«Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року», - наголосив очільник Мінцифри.

Федоров повідомив, що постанова кабміну забезпечить більшу гнучкість для операторів — частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. Припинення використання частот 694–862 МГц для аналогового і цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку. 

  • В Україні у тестовому режимі запустили 5G у травні цього року. Тестування проводив оператор Vodafone. За допомогою нової технології успішно зідзвонилися центр "Промприлад" в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві та офіс Nokia в Гельсінкі.
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