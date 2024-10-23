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Уряд Литви виділяє 1 мільйон євро допомоги на євроінтеграцію України

Фінансування розподілене на три роки.

Уряд Литви виділяє 1 мільйон євро допомоги на євроінтеграцію України
Фото: Gitanas Nauseda в X

Кабмін Литви схвалив виділення 1 млн євро для підтримки євроінтеграційних процесів України в рамках проекту "Інструмент підтримки інтеграції ЄС для України", що фінансується Європейською комісією.

Про це пише LRT.

Кошти будуть розподілені впродовж трьох років: 330 тис. євро у 2025 і 2026 роках, і 340 тис. євро у 2027 році.

Проєкт націлений на зміцнення державних інститутів України та підвищення їхнього потенціалу у сфері координації та моніторингу інтеграції з ЄС, гармонізації законодавства та поліпшення комунікації з питань євроінтеграції.

Литва, будучи одним із ключових прихильників України від початку російського вторгнення, продовжує активно підтримувати процес її інтеграції до ЄС.

  • Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво ракети-дрона "Паляниця" за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника.
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