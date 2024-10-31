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Ілона Маска викликали до суду у справі про роздачу по $1 мільйону

У суді зазначили, що усі сторони мають бути присутніми під час судового засідання.

Ілона Маска викликали до суду у справі про роздачу по $1 мільйону
Ілон Маск на мітингу Трампа
Фото: EPA/UPG

Американський мільярдер, власник соцмережі X (раніше Twitter) та співзасновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, який підтримує на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа, повинен прибути до суду. Йдеться про справу про роздачу по 1 мільйону доларів щодня випадковому виборцю за підписання петиції протрампівського комітету America PAC на підтримку поправок до Конституції США.

Про це пише Reuters.  

"Усі сторони мають бути присутніми під час судового засідання", – написав суддя в середу в ухвалі Окружного суду Філадельфії, штат Пенсильванія.

Саме судове засідання у цій справі перенесли з п'ятниці на ранок четверга за місцевим часом.

  • Раніше американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск оголосив, що готовий щодня виплачувати $1 мільйон випадковому виборцю, який підписав петицію його протрампівського комітету America PAC на підтримку поправок до Конституції США.
  • Офіс окружного прокурора Філадельфії подав позов, звинувативши Маска у організації незаконої лотереї, яка спонукала жителів Пенсільванії ділитися особистими даними.
  • Раніше Маск запропонував дати 47 доларів тому, хто запросить підписати петицію зареєстрованого виборця штату.
  • Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.
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