Ілона Маска викликали до суду у справі про роздачу по $1 мільйону

У суді зазначили, що усі сторони мають бути присутніми під час судового засідання.

Американський мільярдер, власник соцмережі X (раніше Twitter) та співзасновник Tesla і SpaceX Ілон Маск, який підтримує на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа, повинен прибути до суду. Йдеться про справу про роздачу по 1 мільйону доларів щодня випадковому виборцю за підписання петиції протрампівського комітету America PAC на підтримку поправок до Конституції США.

Про це пише Reuters.

"Усі сторони мають бути присутніми під час судового засідання", – написав суддя в середу в ухвалі Окружного суду Філадельфії, штат Пенсильванія.

Саме судове засідання у цій справі перенесли з п'ятниці на ранок четверга за місцевим часом.