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Рада безпеки ООН застерігає від спроб розформувати Агентство ООН у справах палестинських біженців

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що заборона Ізраїлю на БАПОР порушить міжнародне право.

Рада безпеки ООН застерігає від спроб розформувати Агентство ООН у справах палестинських біженців
Радбез ООН (ілюстративне фото)
Фото: EPA

Рада Безпеки ООН “рішуче застерегла від будь-яких спроб демонтувати або зменшити” операції та мандат Агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР).  

Про це повідомляє Reuters.

Радбез ООН висловив серйозну стурбованість щодо закону, ухваленого парламентом Ізраїлю, який має набути чинності через 90 днів і викликав міжнародний осуд.

Цю заяву Радбез ООН ухвалив консенсусом.

Радбез закликав Ізраїль “дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, поважати привілеї та імунітет БАПОР і відповідати своїм обов’язкам щодо дозволу та сприяння повній, швидкій, безпечній та безперешкодній гуманітарній допомозі в усіх її формах до та по всій Смузі Гази".

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В свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що заборона Ізраїлю на БАПОР порушить міжнародне право, установчий Статут ООН і Конвенцію ООН 1946 року про дипломатичні привілеї та імунітет, надані під час операцій ООН.

Очільник БАПОР Філіп Лаццаріні попередив, що операції організації з надання допомоги на Західному березі річки Йордан і в Смузі Гази тепер під загрозою зриву через новий закон.

Водночас, МЗС Ізраїлю заявило, що Ізраїль “залишається відданим міжнародному праву та забезпеченню потоку гуманітарної допомоги в Газу через міжнародні організації, які не мають терористичної діяльності”.

  • Парламент Ізраїлю схвалив закон, відповідно до якого на території республіки заборонена діяльність БАПОР.
  • Розслідування ООН виявило, що дев’ять співробітників її головного агентства гуманітарної допомоги Палестині, БАПОР, “можливо” були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль, який відбувся 7 жовтня 2023- го.
  • Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац вирішив оголосити персоною нон грата генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та заборонити в'їзд до країни.
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