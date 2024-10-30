30 жовтня відбулася зустріч усіх послів і військових радників країн НАТО, однак представнки Угорщини цей захід проігнорували, пише Politico.

При цьому зустріч мали обговорити політику Будапешта щодо заохочення зв'язків із Росією та Китаєм, а також «економічний нейтралітет».

«Ми оцінили можливість обговорити нову політику Угорщини із нашими союзниками. Той факт, що обговорення політики «нейтралітету» союзника було необхідним, говорить сам за себе», — сказав посол США у Будапешті Девід Прессман.

Посол додав, що нещодавно оголошена Угорщиною політика економічного "нейтралітету" і залежність Будапешта від Москви і Пекіна, що зростає, мають також «наслідки для безпеки Сполучених Штатів та євроатлантичних інтересів».

Незважаючи на занепокоєння щодо угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, високопосадовці з інших країн НАТО неодноразово заявляли ЗМІ на умовах анонімності, що угорські офіційні особи не виключені з обміну розвідданими або обговорень.

«По суті, кожен союзник має повний доступ до всіх документів НАТО, включаючи секретні», - заявив колишній помічник генерального секретаря НАТО Каміль Гранд.

Джерело видання зазначило, що останні дії та риторика Угорщини викликають «серйозне занепокоєння», і зустріч у середу «була б корисною можливістю для Угорщини порозумітися зі своїми союзниками, але вони були відсутні на обговоренні».

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має виступити на білоруській безпековій конференції разом зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим і навіть міністром закордонних справ Сирії Бассамом Саббахом.