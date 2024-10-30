Єврокомісія заявила, що Україна виконала всі кроки з висновку про надання статусу кандидата на вступ у ЄС

Україна виконала всі кроки, які Єврокомісія перелічила у висновку від 2022 року про надання нашій державі статусу кандидата на вступ у ЄС.

Про це свідчить проєкт звіту Єврокомісії щодо України, пише «Європейська правда».

У документі відзначили зусилля нашої держави щодо прав нацменшин – йдеться про ухвалення закону про нацменшини, прийнятий торік у грудні. Угорщина при цьому вважає прогрес України у цьому питання недостатнім.

Єврокомісія відзначила, що "обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними".

Виконавчий орган ЄС також звернув увагу на те, що наша держава "продовжувала заохочувати доброчесність і заслуги в судовій системі" і "зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні".

Єврокомісія відзначила ратифікацію Римського статуту і наголосила на необхідності привести у відповідність національне законодавство. Щодо скринінгу, то перевірка українського законодавства на відповідність європейському "просувається гладко".

ЄК наголосила, що попри прогрес у фундаментальних реформах, «потрібні подальші зусилля». Зокрема, нашій державі, «слід продовжувати зосереджуватись на подальшому створенні надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні… також посилити боротьбу з організованою злочинністю».

Серед інших рекомендацій - працювати над подальшим застосуванням оновленого законодавства щодо прав нацменшин у тісній кооперації з ними; вдосконалювати реформи в галузі державного управління та децентралізації; запроваджувати заходи з підтримки ремонту та реконструкції інфраструктури.

«Якщо Україна виконає всі умови, комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів (переговорних розділів. – Ред.), починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році», – йдеться у проєкті звіту.