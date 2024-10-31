FT: через санкції Китаю американський виробник дронів зіткнувся із кризою поставок

Китай заборонив своїм компаніям постачати критично важливі компоненти для американського виробника.

Skydio, найбільший американський виробник безпілотників і постачальник для українських військових, зіткнувся з кризою ланцюжка поставок після того, як Пекін запровадив санкції проти компанії. Зокрема, Китай заборонив своїм компаніям постачати критично важливі компоненти.

Про це пише Financial Times.

Санкції Китаю, запроваджені 11 жовтня, вдарили по кількох американських компаніях. Їх Пекін запровадив у відповідь на схвалення Вашингтоном продажу ударних безпілотників Тайваню. Зокрема, постраждала фірма Skydio.

Китай запровадив санкції до того, як Skydio вдалося знайти альтернативних постачальників. Проте зараз компанія активно спілкується із підприємствами в Азії, зокрема на Тайвані. Також Skydio також зв’язався з віцепрезидентом Тайваню Сяо Біхімом щодо цієї проблеми. А офіційні особи США зв’язалися з азіатськими союзниками, щоб обговорити шляхи допомоги.

Джерела повідомили виданню, що китайська влада відвідала постачальників Skydio, включно з дочірньою компанією японської TDK Dongguan Poweramp, яка виробляє батареї для дронів. Компаніям наказали розірвати відносини.

Skydio повідомила своїм клієнтам, що обмежує кількість акумуляторів, що постачаються для дронів, через крок Китаю, і не очікує нових постачальників до весни.

Виробник поспішає знайти альтернативних постачальників після санкцій Пекіна. Компанія звернулася за допомогою до адміністрації Байдена.

Компанія вважає, що ці санкції є спробою ліквідувати провідного американського виробника безпілотників і поглибити залежність світу від китайських постачальників.

Китай запровадив санкції у час, коли Конгрес США розглядає зміни до законодавства, згідно із якими американцям заборонять використовувати дрони, виготовлені компанією DJI, яка домінує у світовій промисловості комерційних безпілотників.

Імовірно, саме компанію Skydio Китай розглядає як конкурента DJI.

Компанія продає дрони корпоративним і державним клієнтам, зокрема і військовим США. Вони кажуть, що відправили в Україну понад 1000 безпілотників для збору розвідувальних даних і розвідки. Безпілотники також використовувалися для документування російських військових злочинів.

У Skydio заявили, що їх остання модель, X10, була першим американським безпілотником, який пройшов українські випробування радіоелектронної боротьби, тобто їх важко заглушити, і що Київ замовив тисячі таких дронів.

Останніми роками Пекін наклав санкції на кілька американських оборонних компаній, зокрема Lockheed Martin, Raytheon, Boeing і Anduril Industries, через які деякі ударні безпілотники відправляються на Тайвань.