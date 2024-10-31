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Трамп провів передвиборчий мітинг у сміттєвозі

Пристрасті довкола "сміттєвих" заяв напередодні виборів у США не вщухають.

Трамп провів передвиборчий мітинг у сміттєвозі
Дональд Трамп у кабіні сміттєвоза
Фото: ABC News

За менш ніж тиждень до дня голосування на виборах президента США градус протистояння таборів демократів та республіканців і спектр засобів впливу на електорат сягнули максимуму. Дональд Трамп вирішив провести свій партійний захід у Вісконсині, перебуваючи в кабіні забрендованого сміттєвоза.

Як пише The Hill, таким чином експрезидент відреагував на резонансну заяву Джо Байдена, який у відповідь на жарт коміка Тоні Хінчкліффа про Пуерто-Рико як "плавучу купу сміття" заявив, що "єдиною купою сміття є прихильники Дональда Трампа". 

Пізніше Білий дім стверджував, що слова чинного глави держави зрозуміли неправильно, а Камала Гарріс вирішила відмежуватися від скандалу, "засуджуючи коментарі на адресу людей через їхні вподобання на виборах". 

Трамп вирішив скористатися ситуацією: від вдягнув помаранчевий світловідбивний жилет, притаманний працівникам служби вивезення сміття, і проїхався перед прихильниками з Вісконсина у сміттєвозі, який було прикрашено гаслом "Make America Great Again".  

Республіканець потім заявив, що Байдену "має бути соромно за свої слова", а сміттєвоз він орендував "на честь Камали та Джо".

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