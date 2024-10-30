Арнольд Шварценеггер підтримав демократку Камалу Гарріс на виборах президента США

Водночас він повідомив, що його не влаштовують обидві найбільші американські партії.

Ексгубернатор Каліфорнії, актор Арнольд Шварценеггер повідомив, кого він підтримує на виборах президента США.

Він зауважив, що йому зараз не подобається жодна партія, оскільки республіканці забули красу вільного ринку, збільшили дефіцит і відкинули результати виборів. Втім, демократи не краще справляються з дефіцитом, і їхня місцева політика може шкодити американським містам зростанням злочинності.

“І я завжди буду американцем, перш ніж стану республіканцем. Ось чому цього тижня я голосую за Камалу Харріс і Тіма Уолза”, - написав Арнольд Шварценеггер.

Він наголосив, що кандидат, який не поважатиме голос виборця, якщо той не буде за нього, кандидат, який пошле своїх послідовників штурмувати Капітолій, не вирішить проблеми США.

“Ми повинні закрити двері перед цією главою американської історії, і я знаю, що колишній президент Трамп цього не зробить. Він буде розділяти, він ображатиме, він знайде нові способи бути більш неамериканським, ніж він був, і ми, люди, не отримаємо нічого, крім більшої злості”, - підкреслив актор.