​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Помер народний депутат Олег Макаров
Помер народний депутат Олег Макаров
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію: мобілізувати необхідно ще понад 160 000 людей
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСвіт

Гарріс виголосила заключну промову перед виборами

Віцепрезидентка обрала місце, яке нагадує про події 6 січня 2021 року.

Гарріс виголосила заключну промову перед виборами
Камала Гарріс
Фото: Мережа X

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс звернулася до своїх прихильників та всієї нації із заключною програмною промовою перед виборами, які відбудуться вже за тиждень. 

Як пише The Guardian, віцепрезидентка виступала з трибуни біля Національного торговельного центру Вашингтона - місця, звідки у 2021 році розпочався підбурюваний виборцями Дональда Трампа штурм Капітолію. Вона нагадала про те, що республіканець закликав до невизнання результатів виборів та непокори конституції.

Гарріс заявила, що її опонент хоче "зайти до Білого дому зі списком ворогів", в той час як вона "зайде зі списком справ, які потрібно зробити". Прийдешнє голосування політикиня назвала "найважливішим, в якому ви коли-небудь брали участь".

На її думку, "настав час нового покоління лідерів", а "Америка надто довго була поглинута розділенням", тож "потрібно припинити вказувати пальцями, а натомість братися за руки".

Гарріс виступила проти заборони абортів та нагадала, що американці є "нацією мігрантів", тож до шукачів притулку має бути ставлення, що відповідає їхнім вчинкам. 

"Перегорніть сторінку та почніть писати новий розділ", - підсумувала віцепрезидентка. 

Під час виступу Гарріс не зачепила питання зовнішньої політики та не згадувала про Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies