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Нападник на чоловіка Ненсі Пелосі отримав довічний термін

Суд у Каліфорнії визнав чоловіка винним у вчиненні трьох тяжких злочинів.

Нападник на чоловіка Ненсі Пелосі отримав довічний термін
Ненсі Пелосі
Фото: ЕРА/UPG

Канадієць Девід ДеПап, який 28 жовтня 2022 року здійснив напад на родину колишньої спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі, засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення чи помилування.

Як пише BBC, раніше зловмисник вже отримав від федерального суду покарання у вигляді 30 років за ґратами. Проте суд штату Каліфорнія постановив, що ДеПап має провести у в'язниці решту свого життя. 

За кілька днів до проведення у США проміжних виборів до Палати представників ДеПап увірвався до будинку Пелосі з наміром узяти політикиню в заручники та допитувати її у прямому етері. Проте спікерка в цей час не перебувала вдома - замість неї нападник знайшов лише її чоловіка Пола, якому на той час виповнилося 82 роки. ДеПап погрожував йому та зрештою вдарив кувалдою, через що Пелосі довелося робити вкрай важку операцію. Медики дивом врятували чоловіка.

Нападника визнали винним у трьох тяжких злочинах: викраденні людини, вторгненні в житло з метою крадіжки та в утриманні особи літнього віку в заручниках. Сторона захисту намагалася переконати суд в тому, що ДеПап страждав від проблем із психікою та ізоляції, проте ці аргументи були відкинуті.

Родина Пелосі заявила, що вважає вирок справедливим і сподівається, що він стане "сигналом про неприпустимість політичного насильства проти обраних представників влади".

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