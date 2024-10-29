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Біля парламенту у Тбілісі студенти протестують проти підсумків виборів 26 жовтня

Студенти наголошують, що не змиряться з картиною реальності, яку їм пропонує ухвалити партія “Грузинська мрія”.

Біля парламенту у Тбілісі студенти протестують проти підсумків виборів 26 жовтня
Протести у Грузії, жовтень 2024 року
Фото: sovanews.tv

Грузинські студенти проводять акцію біля будівлі парламенту у Тбілісі. Вони протестують проти підсумків парламентських виборів 26 жовтня, які були оприлюднені ЦВК Грузії. 

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Студенти зібралися біля першого корпусу університету ім. Джавахішвілі та пішки дійшли до проспекту Руставелі, де 28 жовтня опозиція заявила, що не визнає вибори легітимними та вимагає проведення повторного голосування.

Студенти прийшли із прапорами Грузії та ЄС, а також з плакатами, на яких були повідомлення, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію, європейський шлях, а не повернення до радянського минулого.

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Також студенти наголошують, що не змиряться з картиною реальності, яку їм пропонує ухвалити партія “Грузинська мрія”, та наголошують, що влада забирає у них свободу, демократію, право голосу.

“Ми хочемо жити у європейській цивілізації! Ми боротимемося доти, доки не переможе вільна, єдина, незалежна Грузія!” - наголосили організатори акції.

  • Центральна виборча комісія Грузії заявила сьогодні, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.

  • За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.

  • Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.

  • У Тбілісі ввечері 28 жовтня тисячі людей вийшли на протест. Представники опозиції висунули на ньому вимогу повторного проведення виборів.

  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до міжнародного розслідування щодо легітимності результатів парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані.

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