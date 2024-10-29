Біля парламенту у Тбілісі студенти протестують проти підсумків виборів 26 жовтня

Грузинські студенти проводять акцію біля будівлі парламенту у Тбілісі. Вони протестують проти підсумків парламентських виборів 26 жовтня, які були оприлюднені ЦВК Грузії.
Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.
Студенти зібралися біля першого корпусу університету ім. Джавахішвілі та пішки дійшли до проспекту Руставелі, де 28 жовтня опозиція заявила, що не визнає вибори легітимними та вимагає проведення повторного голосування.
Студенти прийшли із прапорами Грузії та ЄС, а також з плакатами, на яких були повідомлення, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію, європейський шлях, а не повернення до радянського минулого.
Також студенти наголошують, що не змиряться з картиною реальності, яку їм пропонує ухвалити партія “Грузинська мрія”, та наголошують, що влада забирає у них свободу, демократію, право голосу.
“Ми хочемо жити у європейській цивілізації! Ми боротимемося доти, доки не переможе вільна, єдина, незалежна Грузія!” - наголосили організатори акції.
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