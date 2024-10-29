WSJ: успішні удари Ізраїлю по Ірану ще більше підірвали репутацію російської ППО

Авіаудари Ізраїлю вранці в суботу не просто знищили критичну іранську військову інфраструктуру. Вони також підірвали репутацію російської військової техніки, яка вже була підірвана поганою роботою під час вторгнення Москви в Україну, пише The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб США та Ізраїлю, засоби ППО Ірану, виготовлені в Росії, зупинили небагато ракет, які Ізраїль запустив зі 100 реактивних винищувачів. Серед втрат Ірану під час ударів були його три російські системи протиповітряної оборони С-300. Раніше цього року Ізраїль вразив іншу С-300 Ірану.

Ці ураження відбуваються на додаток до подібних ударів по С-300 українських сил, які воюють проти Росії, а також ще більших ганебних втрат для Москви: Київ завдав ударів по досконалішим системам С-400, включаючи удари в травні та серпні, які знищили компоненти або цілі комплекси повітряного перехоплення.

Видання зазначає, що С-400, вперше розгорнута в 2007 році, є найдосконалішою системою протиповітряної оборони Росії, відповіддю американській системі Patriot. Західні аналітики з питань безпеки роками були стурбовані тим, що це значно послаблює довготривалу перевагу в повітрі країн Північноатлантичного альянсу та їхніх союзників. С-300 неодноразово оновлювалися з моменту появи наприкінці 1970-х років.