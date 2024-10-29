Трамп каже, що не нацист і називає Гарріс фашисткою

Республіканець Дональд Трамп заявив своїм прихильникам у хиткому штаті Джорджія, що він “не нацист”, заперечуючи звинувачення критиків у тому, що він прагне бути авторитарним американським лідером, повідомляє DW.
“Я не нацист. Я протилежність нациста”, ‒ сказав Трамп під час виступу в Атланті.
Трампа широко засудили за расистські висловлювання його союзників під час заходу у нью-йоркському Медісон Сквер Гарден, який порівняли з нацистським мітингом 1939 року в тому ж місці.
Республіканець також розкритикував Гарріс за “використання ф-слова”. Після того, як колишній керівник штабу Трампа Джон Келлі сказав, що колишній президент відповідає визначенню фашиста, Гарріс сказала, що погоджується з такою оцінкою. Трамп натомість заявив про демократку: “Вона фашистка, гаразд? Вона фашистка”.
- Раніше очільник церкви Пуерто-Рико, архієпископ Роберто Гонзалес Нівес закликав кандидата у президенти США Дональда Трампа особисто вибачитися перед країною та її жителями через жарти, які під час мітингу у Нью-Йорку говорив прихильник республіканця комік Тоні Хінчкліфф.
- Клірик висловив обурення тим, що зі сцени актор назвав Пуерто-Рико "купою сміття, що плаває".