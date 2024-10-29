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Трамп каже, що не нацист і називає Гарріс фашисткою

“Я не нацист. Я протилежність нациста”, ‒ сказав республіканець під час виступу в Атланті. 

Трамп каже, що не нацист і називає Гарріс фашисткою
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Республіканець Дональд Трамп заявив своїм прихильникам у хиткому штаті Джорджія, що він “не нацист”, заперечуючи звинувачення критиків у тому, що він прагне бути авторитарним американським лідером, повідомляє DW.

“Я не нацист. Я протилежність нациста”, ‒ сказав Трамп під час виступу в Атланті. 

Трампа широко засудили за расистські висловлювання його союзників під час заходу у нью-йоркському Медісон Сквер Гарден, який порівняли з нацистським мітингом 1939 року в тому ж місці. 

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Республіканець також розкритикував Гарріс за “використання ф-слова”. Після того, як колишній керівник штабу Трампа Джон Келлі сказав, що колишній президент відповідає визначенню фашиста, Гарріс сказала, що погоджується з такою оцінкою. Трамп натомість заявив про демократку: “Вона фашистка, гаразд? Вона фашистка”.

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  • Клірик висловив обурення тим, що зі сцени актор назвав Пуерто-Рико "купою сміття, що плаває"
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