Трамп каже, що не нацист і називає Гарріс фашисткою

“Я не нацист. Я протилежність нациста”, ‒ сказав республіканець під час виступу в Атланті.

Республіканець Дональд Трамп заявив своїм прихильникам у хиткому штаті Джорджія, що він “не нацист”, заперечуючи звинувачення критиків у тому, що він прагне бути авторитарним американським лідером, повідомляє DW.

“Я не нацист. Я протилежність нациста”, ‒ сказав Трамп під час виступу в Атланті.

Трампа широко засудили за расистські висловлювання його союзників під час заходу у нью-йоркському Медісон Сквер Гарден, який порівняли з нацистським мітингом 1939 року в тому ж місці.

Республіканець також розкритикував Гарріс за “використання ф-слова”. Після того, як колишній керівник штабу Трампа Джон Келлі сказав, що колишній президент відповідає визначенню фашиста, Гарріс сказала, що погоджується з такою оцінкою. Трамп натомість заявив про демократку: “Вона фашистка, гаразд? Вона фашистка”.