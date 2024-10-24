Гарріс назвала Трампа "фашистом, який хоче неконтрольованої влади"

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс під час виступу у Вашингтоні заявила, що її суперник Дональд Трамп - це "фашист, який хоче неконтрольованої влади".

Як пише The Guardian, таким чином чинна віцепрезидентка прокоментувала резонансну заяву Джона Келлі - колишнього керівника апарату Білого дому за часів президентства Трампа.

За словами Келлі, Трамп неодноразово скаржився, що генерали американської армії "не присягають йому на вірність, як це було з Гітлером у нацистській Німеччині". Загалом республіканець нібито неодноразово "хвалив Гітлера та вказував на те, що той робив правильно і в чому може бути взірцем".

Гарріс висловила занепокоєння бажанням Трампа зробити збройні сили "вірними йому в будь-яких наказах, навіть тих, які порушують конституцію". Вона також попередила, що у випадку обрання на другий термін Трамп не буде оточений "тими людьми, подібними Джону Келлі, які стримували його і не давали піддатися найгіршим його імпульсам".

У штабі республіканського кандидата називають свідчення Келлі про схвальні відгуки Трампа щодо Гітлера "абсолютною брехнею".