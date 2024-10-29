​​Дні спокути, або Ізраїль завдає удару у відповідь

Завдали трьох ракетно-авіаційних ударів 140 літаками F15і Raam , F16і Sufa і F35і по 20 цілях на території противника. Глибина операції — 1600 км. Гендерний момент: штурманами двох F15 були офіцери-жінки, ще дві пані — пілотами. Гуманітарний момент: Ізраїль попередив Іран про удар через треті країни. Геополітичний: РФ попередила Іран за чотири години до удару.

У ніч на 26 жовтня Хель га-Авір (ВПС Ізраїлю) під керівництвом алуфа (генерал-майора по-нашому) Томера Бара провели, як за підручником, повітряну операцію «Дні спокути» проти військових і військово-економічних об’єктів в Ірані у відповідь на ракетну атаку 25 днів тому.

Фото: Israeli Air Force Жінка-штурман ізраїльських ВПС

Щоб забезпечити операцію, залучили літак ДРЛВ Gulfstream EL/W-2085, кілька літаків-заправників Boeing-707, літаки РЕБ — загалом до таких 10 одиниць. Якби літаки збили, пілотів евакуювали б силами ВПС ЗС США з території Іраку, але ізраїльтяни мали і запасний, автономний план.

תיעוד יציאת מטוסי חיל-האוויר לתקיפה הממוקדת באיראן הלילה, במסגרת מבצע "ימי תשובה": pic.twitter.com/5Vpb98Pr3u — Israeli Air Force (@IAFsite) October 26, 2024

Підготовчий етап операції — удари по об’єктах ППО й аеродромах базування винищувальної авіації ВПС Сирії навколо Дамаска, Хомса, Тартуса та Латакії. Щоб не літати два рази, ізраїльтяни уразили готель у місті Гасбая (Ліван), де зібралися іранські офіцери КВІР. Є інформація, що ЦАХАЛ також завдавав ударів по об’єктах ППО іранських проксі в Іраку, але не факт.

Про ППО Ірану: країни прикривали 16 зенітних ракетних дивізіонів (ЗРДн) MIM-23B I-Hawk (він же Shahin), чотири ЗРДн С-300ПМУ2, п'ять ЗРДн китайських HQ-2 «Хунци-2», HQ-7 «Хунци-7», Rapier, С-200, 9к331 Тор-M1.

Фото: https://x.com/mintelworld С-300 ППО Ірану

По ешелонах: дальньої дії — 42+ С-200, 32 С-300ПМУ2, Bavar-373 (іранська версія С-300); середньої — 59+ MIM-23B I-Hawk/Shahin, дев'ять HQ-2, Talash/15 Khordad; ближньої — 250 HQ-7, 29 Тор-М1; об’єктової ППО: 30+ Rapier; Misaq-1, Misaq-2. Система ППО збудована навколо п'яти РЛС-комплексів С-300/С-400.

Першу іранську РЛС в районі Ісфахана ВПС Ізраїлю знищили у квітні. Суто для профілактики. Про ВПС немає сенсу згадувати, бо вони дуже смішні: 55 F-4, 69 F-5, 18 F-7м, до 10 F-14, 35 МіГ-29, 12 Mirage F-1. Під час операції Ізраїлю літаки переховували в ангарах, у повітряних боях вони участі не брали.

Що спостерігав світ?

02:52 — перша хвиля літаків F-15 через повітряний простір Йорданії, Сирії та Іраку вирушила до визначених цілей у західному, центральному та південному Ірані.

Фото: Армія оборони Ізраїлю F-15D ВПС Ізраїлю Ударний винищувачВПС Ізраїлю

Першим пуском з повітряного простору Іраку балістичними ракетами повітряного базування IS02 (вони ж ROCKS) атакували РЛС ППО в районі Караджа, на захід від Тегерана, позиційний район зенітної ракетної батареї С-300ПМУ-2 біля Тегерана, позиційний район зенітної ракетної батареї MIM-23B I-HAWK на південь від Тегерана, РЛС ППО й позиційний район зенітної ракетної батареї поблизу Махшада на південному заході Ірану. Звісно, що вражали більше цілей, але загалу про це поки що не повідомляли.

Upon examination of the initial footages from Iran, it appears that the Israeli military has struck a MIM-23 HAWK SAM site south of Tehran. pic.twitter.com/HjWzOtnJKP — Mintel World (@mintelworld) October 26, 2024

03:00 — Білий дім повідомив, що удар Ізраїлю — самооборона.

04:00 — друга хвиля літаків атакувала заводи Shahid Bakeri й Hemmat у Хорджі (східна околиця Тегерана, заводи мають вирішальне значення для виробництва балістичних ракет), фабрику БпЛА Taksaz Industrial Innovators у Шамсабаді, об'єкти ОПК Ірану в Юфтабаді, Кодсі, Кумі, Есламшарі, Корехі, Асадабаді, Іламі, Абадані й Махшахрі.

Завдали також удару по військовому комплексу Парчин на схід від Тегерана. Це один з найбільших об’єктів ОПК Ірану, тут розробляли й виготовляли тверде ракетне паливо, вибухові матеріали, сучасні боєприпаси, включно з БпЛА й ракетами. Комплекс Парчин відіграє (відігравав?) ключову роль в іранській ядерній програмі: тут розробляли нейтронний детонатор для ядерних боєприпасів, випробовували вибухові речовини підвищеної потужності, аби застосувати в ядерних пристроях. У 2015 році міжнародні інспектори виявили в Парчині сліди урану. І оскільки Тегеран стверджував, що об’єкт не ядерний, то й прилетіло (американці просили не бити по ядерних об'єктах). Втрата цього виробництва (ключове — знищено 20 планетарних міксерів для перемішування компонентів ракетного палива, усі виробники, крім Китаю, запровадили санкції і такого обладнання не продадуть) означає зупинку на 1,5–2 роки.

3 buildings in Parchin Iran, all gone pic.twitter.com/QDRPu0IsAK — Open Source Intel (@Osint613) October 27, 2024

Також Ізраїль уразив військовий комплекс Ходжир, який пов'язаний з об'єктом у Парчині й задіяний у виробництві ракет на рідкому й твердому паливі для КВІР, має економічні зв’язки з різними державними оборонними компаніями, зокрема Shahid Hemmat Industries Group. А Shahid Hemmat, на думку США, — одна з «основних організацій Ірану, відповідальних за розробку та виробництво балістичних ракет». Ця контора — під санкціями ООН, ЄС і США. Коли там почали чергове революційне будівництво, то агенція Reuters одразу повідомила, що розширення комплексу Ходжир збільшить можливості Ірану надсилати зброю Росії, «Хезболлі» та хуситам.

Satellite images show buildings destroyed at Khojir military base likely warehouse where Iran used industrial mixers to create the solid fuel needed for its extensive ballistic missile arsenal. pic.twitter.com/xsJNWdKAvU — Mintel World (@mintelworld) October 27, 2024

Ударів зазнали три ракетні бази КВІР у різних регіонах країни, наслідки уточнюють.

Оприлюднені кадри роботи ППО ближньої зони по аеродинамічних цілях на малих висотах можуть свідчити, що ВПС Ізраїлю застосували ударні БпЛА (але не забуваємо про 1600 км між рідними аеродромами й цілями). Іншим поясненням може бути постановка ізраїльськими літаками РЕБ-завад іранським РЛС ППО та станціям наведення ракет, котрі отримали хибну картину повітряної обстановки. Таку тактику ВПС Ізраїлю випробували 2007 року в Сирії під час операції «Фруктовий сад», коли ЦАХАЛ знищив будмайданчик ядерного реактора.

В Ірані не спрацювала система оповіщення про повітряний напад. Чи то несправна, чи то її там взагалі немає — незрозуміло. До речі, як там наша система раннього оповіщення, котру нам рік тому надав Ізраїль?

Після бойової задачі всі 140 літаків повернулися на свої аеродроми. Втрат у Хель га-Авіру — нуль. Щойно літаки сіли, їх негайно заправили та привели в готовність до повторного удару.

О 05:00 прем’єр-міністр Ізраїлю підбив підсумки операції з міністром оборони, НГШ, керівниками спецслужб.

Фото: Армія оборони Ізраїлю Начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Герці Галеві разом з командувачем ВПС Ізраїлю генерал-майором Томером Баром у підземному командному центрі ВПС Ізраїлю в Кемп-Рабіні під час операції «Дні спокути»

Як заведено нині, одразу після бійки всі махають хто чим має, тобто всі сторони зіткнення почали інформаційну операцію.

О 06:15 спікер ЦАХАЛ адмірал Даніель Агарі всім все пояснив у прямому ефірі.

ВПС Ірану повідомили, що збили неназвану кількість ракет, і про «незначні пошкодження» невідомих об’єктів у західному та центральному Ірані.

Аналіз соцмереж Ірану дозволяє сказати, що ізраїльські літаки атакували кілька макетів ЗРК, 20 ракет іранці перехопили, свої цілі вразили десь із 10 ракет. Медіа Ірану стверджують, що ТБ Ізраїлю показує кадри трирічної давності, а аятола Хаменеї працює у своїй резиденції у звичному режимі, а що в столиці зупинили рух транспорту — то це звичайні заходи безпеки, традиція така у персів.

Іран не вдоволений С-400, утратив дві пускові (підтверджено), ще чотири батареї поки що не підтверджено, але вранці після удару з Тегерана зателефонували Шойгу й попросили відправити ще засобів ППО й розширити програму підготовки спеціалістів ППО Ірану російськими інструкторами. Що вразили — наразі невідомо, триває махання медіакулаками, слід зачекати супутникових фото, щоб стверджувати щось конкретне.

Уперше з 1988 року Ізраїль завдав удару по національній території Ірану, а до того Іран успішно ховався за своїх проксі в країнах навколо Ізраїлю, до квітня цього року формальних підстав у ізраїльтян бити по Ірану не було — прилітало ж з інших країн.

Україна отримала хоч невеликий, але профіт — виробництво балістичних ракет й ударних БпЛА в Ірані якщо і не зупинили, то суттєво обмежили, постачання до РФ зірвали на достатньо тривалий період. «Хезболлі» та хуситам узагалі треба ставати в кінець черги. Побічний ефект — Кремль отримав чіткий сигнал про те, що його ППО неефективна проти сучасних засобів РЕБ, літаків поколінь 4+ і 5. Цей сигнал також почули покупці російської зброї на світовому ринку.

Висновки

— Ізраїль продемонстрував ударні можливості своїх ВПС і спроможність планувати і проводити повітряні наступальні операції регіонального рівня;

— Іран втратив значну частину своєї ППО й більшу частину ударних можливостей для ракетних атак по Ізраїлю;

— Повітряна операція залишається ефективною формою одномоментного зниження військово-економічного та військового потенціалу країни-противника;

— Масоване застосування авіації потребує літаків ДРЛВ, адже сучасні бойові літаки — елементи бойової інформаційної системи й без інформаційної підтримки малоефективні;

— Авіаудар ефективний, коли залучають різні типи літаків: літаки-невидимки для прориву ППО, важкі мисливці F-15 для ударів важкими ракетами повітря — поверхня й інформаційної підтримки дій легких мисливців F-16 своїми більш потужними РЛС;

Фото: Israeli Air Force F-16 ізраїльських ВПС ізраїльських ВПС

— Прорив ППО на обраних напрямках залишається обов’язковим елементом повітряної операції;

— Широке застосування постановників завад надає ударним літакам суттєвих переваг, коли вони б'ють по ворогу;

— Технологічна перевага ВПС Ізраїлю над ППО Ірану показала розрив між поколіннями війн цих країн;

— Іран опинився на інформаційному шпагаті, коли з одного боку пролунали заяви «ми все збили», а з іншого — «ми завдамо удару у відповідь» (цікаво чим?).

Що далі?

Тегеран оприлюднив список загиблих офіцерів, що однозначно свідчить, що удар у відповідь буде. (Аятола обіцяв тисячу ракет; він уже знає, що в нього стільки більше немає?) Звісно, Ізраїль не зможе завдати збитків ядерним об’єктам Ірану самотужки, а в США, які могли б зарадити, — вибори, і незрозуміло, чи треба це їх переможцю/переможниці.

Тож припускаємо, що якщо станеться «тисяча ракет», то Хель га-Авір позбавлять Іран нафтовидобутку й експорту нафти.

Тегеран завішали банерами івритом «Скоро гряне буря!» (натяк на напад 7 жовтня минулого року, котрий ХАМАС назвав «Бурею»).

Обидві сторони застигли з виразом обличчя «можемо повторити».