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Країни Північної Європи підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні

Йдеться про 400 млн євро із Євросоюзу і 175 млн євро - від Данії.

Країни Північної Європи підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні
Ігор Жовква
Фото: ОПУ

На 4 саміті "Україна - Північна Європа" всі п'ять країн-учасниць підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для забезпечення великого виробництва потрібні кошти. Існує "данська модель". Данія - це країна, яка першою почала використовувати власні кошти на фінансування такого виробництва і кошти ЄС, відсотки від заморожених російських активів. Визначена сума виділена Євросоюзом через Данію на поточний рік. Якщо вона буде використана ефективно - така ж сума, але подвоїться на наступний рік... Кожна країна Північної Європи підтримала цю модель", - сказав він.

За його словами, йдеться про 400 млн євро із Євросоюзу і 175 млн євро - від Данії.

Жовква також зазначив, що на саміті лідери говорили про інвестиції у виробництво власної зброї в Україні. 

"Безумовно йдеться насамперед про виробництво дронів і відповідних ракет українського виробництва, які можуть досягати далекоглядних цілей", - додав він.

  • Данія підготувала новий пакет допомоги Україні на понад 2,4 млрд данських крон. Також Данія хоче здійснювати закупівлі в українського оборонпрому.
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