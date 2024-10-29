Країни Північної Європи підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні

Йдеться про 400 млн євро із Євросоюзу і 175 млн євро - від Данії.

На 4 саміті "Україна - Північна Європа" всі п'ять країн-учасниць підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для забезпечення великого виробництва потрібні кошти. Існує "данська модель". Данія - це країна, яка першою почала використовувати власні кошти на фінансування такого виробництва і кошти ЄС, відсотки від заморожених російських активів. Визначена сума виділена Євросоюзом через Данію на поточний рік. Якщо вона буде використана ефективно - така ж сума, але подвоїться на наступний рік... Кожна країна Північної Європи підтримала цю модель", - сказав він.

За його словами, йдеться про 400 млн євро із Євросоюзу і 175 млн євро - від Данії.

Жовква також зазначив, що на саміті лідери говорили про інвестиції у виробництво власної зброї в Україні.

"Безумовно йдеться насамперед про виробництво дронів і відповідних ракет українського виробництва, які можуть досягати далекоглядних цілей", - додав він.