Україна збільшить взимку імпорт електроенергії із ЄС до 2,1 ГВт

Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.
Про це повідомили у Міненерго.
"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.
У міністерстві додали, що необхідність ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалася на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві.
Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.
- Нещодавно у міністерстві запевнили, що Україна сформувала достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.
- Тим часом у РНБО вважають, що масовані обстріли Росією української енергетики можна очікувати з початком опалювального сезону.
- Шмигаль запевнив, що уряд працює у 3-х напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло: готують інфраструктуру, накопичують ресурси та створюють децентралізовану генерацію.