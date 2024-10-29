Україна збільшить взимку імпорт електроенергії із ЄС до 2,1 ГВт

З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт.

Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

Про це повідомили у Міненерго.

"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

У міністерстві додали, що необхідність ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалася на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.