РНБО: масовані обстріли Росією української енергетики можна очікувати з початком опалювального сезону

У відомстві зазначили, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду, передає Інтерфакс-Україна.

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.

Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює у 3-х напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.