РНБО: масовані обстріли Росією української енергетики можна очікувати з початком опалювального сезону

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду, передає Інтерфакс-Україна.
"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", – сказав Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.
Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.
Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює у 3-х напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.