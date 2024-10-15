Комплекси розвідки та знищення “Пульстрон” вже допомогли знищити техніку ворога на 200 млн доларів, повідомили у фонді компетентної допомоги армії “Повернись живим”.

За останні п’ять місяців п’ять комплексів “Пульстрон” у складі Десантно-штурмових військ (ДШВ) України знищили російську техніку на загальну суму у майже 200 мільйонів доларів США. Це включає 110 одиниць бронетехніки й артилерії та 115 транспортних засобів окупантів, які були перетворені на брухт завдяки донатам.

Пульстрони придбали у межах проєкту “ОКО ЗА ОКО 3” – третьої спільної ініціативи мережі АЗК “ОККО” та Фонду “Повернись живим” з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу проєкт спрямований на укомплектування Рот ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) у складі ДШВ, що є важливою частиною мобільних бойових операцій.

Наразі комплекси активно використовуються на таких напрямках, як Курахівський, Куп’янський, Курський та Покровський.