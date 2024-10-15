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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, у тому числі 32 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 14 жовтня росіяни поранених 5 жителів Донеччини: 3 у Шахтарському, 1 у Закітному і Різниківці”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 жовтня.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 6 будинків.

Покровський район. У Кураховому зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 двоповерхівки; у Трудовому знищено будинок. У Покровську пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Закітному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено 10 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; у Різниківці поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували територію України дронами та ракетами. ППО збила 12 російських безпілотників.

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