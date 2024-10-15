На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 14 жовтня росіяни поранених 5 жителів Донеччини: 3 у Шахтарському, 1 у Закітному і Різниківці”, – йдеться в повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 жовтня.
Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 6 будинків.
Покровський район. У Кураховому зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 двоповерхівки; у Трудовому знищено будинок. У Покровську пошкоджено 5 будинків.
Краматорський район. У Закітному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено 10 будинків.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; у Різниківці поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували територію України дронами та ракетами. ППО збила 12 російських безпілотників.