Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, у тому числі 32 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 14 жовтня росіяни поранених 5 жителів Донеччини: 3 у Шахтарському, 1 у Закітному і Різниківці”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 жовтня.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 6 будинків.

Покровський район. У Кураховому зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 двоповерхівки; у Трудовому знищено будинок. У Покровську пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Закітному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено 10 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; у Різниківці поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували територію України дронами та ракетами. ППО збила 12 російських безпілотників.