Головне за понеділок, 14 жовтня: бої за Торецьк, пів сотні ворожих штурмів на Курахівському напрямку, "мінування" дипустанов

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 жовтня відбулося 189 бойових зіткнень.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 38 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки. Наші захисники зупинили всі штурмові дії противника.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 50 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 жовтня – в новині.

У Торецьку Донецької області тривають важкі бої. Ворог контролює східні та південно-східні райони міста.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, пише "Суспільне". Речниця зазначила, що поблизу Торецька створені фортифікації, які допоможуть українським військовим зберегти свої життя та стримуватимуть російське військо у разі виходу Сил оборони з міста.

За словами речниці, наразі російські війська контролюють східні та південно-східні райони Торецька. Ситуація в місті важка і постійно змінюється.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що провів засідання Ставки Головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема Покровського напрямку, а також оборони ЗСУ на Курщині.

Зеленський зазначив, що заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. "Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", — повідомив президент.

Також під час Ставки глава держави провів аналітичний аналіз із представниками ГУР МО та СЗР щодо того, хто саме допомагає Росії "вести її загарбницьку війну проти України — військово, економічно, політично, відкрито та приховано — та яких кроків потрібно вжити нам, нашим партнерам, щоб послабити ці злочинні союзи".

Президент Володимир Зеленський може цього тижня представити план перемоги в парламенті.

Як повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, Зеленський виступить у Верховній Раді 16 жовтня. "Очевидно, що є лише одна причина для цього заходу - публічне представлення плану перемоги", - написав він у Telegram.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв також повідомив, що план перемоги буде представлено найближчими днями.

В Україні 14 жовтня невідомі масово повідомляли про "мінування" різних об'єктів, зокрема міністерства, міських рад і навчальних закладів.

Національна поліція в коментарі журналістам підтвердила інформацію про повідомлення щодо мінувань у різних областях. Відомо про такі повідомлення в столиці, Ужгороді, Сумах, Полтаві, Одесі, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших містах.

"Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування та такі події. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт", – повідомили в поліції.

Більше інформації – в новині.

Анонімні листи про нібито замінування будівель отримали понад 60 закордонних дипломатичних установ України, повідомило Міністерство закордонних справ.

Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС. Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

Комітет торгівлі Європарламенту схвалив підтримку фінансової допомоги Україні в розмірі близько 35 мільярдів євро за рахунок заморожених активів РФ.

"Комітет з питань торгівлі проголосував 31 голосом "за", 4 "проти" і жоден утримався за пропозицію Комісії підтримати Україну виключною позикою макрофінансової допомоги у розмірі до 35 мільярдів євро. Це є внеском ЄС у ініціативу G7 з підтримки України шляхом виділення близько 45 мільярдів євро для відповіді на термінові фінансові потреби України, що постає перед російською жорстокою агресивною війною", — ідеться у заяві на сайті Європарламенту.

У заяві підкреслюють, що платежі за цим макрофінансовим кредитом, як і за іншими кредитами від країн "Великої сімки", будуть здійснюватися за рахунок надзвичайних надходжень від заблокованих активів російського Центробанку, та координуватимуться через Кредитний механізм співробітництва з Україною, який був нещодавно створений за пропозицією Єврокомісії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!